В Уфе управляющие компании готовы выехать на дом и принять квартплату

Накануне, 8 апреля, в ходе брифинга в администрации Уфы и.о. начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы Антон Тристан сообщил, что сотрудники ряда управляющих компаний начали практиковать выезды на дом к жильцам для приема оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

По его словам, в основном речь идет о проживающих отдельно от детей пожилых жителях города. По их просьбе к ним могут приехать сотрудники управляющей компании с терминалом, чтобы принять оплату по безналичному расчету. Помощь также оказывают волонтеры.

- В виде исключения платежи за ЖКУ могут приниматься и наличными, в таких случаях оплата проводится позднее, в офисе компании, - уточнил чиновник мэрии.

Вызвать сотрудника управляющей компании или волонтера на дом можно по телефону.