Уфимцы добились перерасчета за ЖКУ на 160 тысяч рублей

В конце 2017 года жители дома №142 по улице Комсомольская получили квитанции об оплате коммунальных услуг. В ней говорилось, что им необходимо заплатить свыше 3,5 рублей за каждый квадратный метр жилплощади.

Представители управляющей компании увеличение квартплаты объяснили тем, что на эти деньги будут заменены окна в подъезде дома. Они ссылались на решение собрания жителей дома.

Позже выяснилось, что собрание, где принимали решение о повышении квартплаты, не проводилось. В протоколе, представленным УЖХ, были указаны фамилии людей, которые никогда не жили тут.