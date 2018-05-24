Уфимцы добились перерасчета за ЖКУ на 160 тысяч рублей

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Жители Октябрьского района обратились в прокуратуру района с жалобой на управляющую компанию. Коммунальщики пытались собрать деньги, прикрываясь несуществующим решением собрания жильцов.
В конце 2017 года жители дома №142 по улице Комсомольская получили квитанции об оплате коммунальных услуг. В ней говорилось, что им необходимо заплатить свыше 3,5 рублей за каждый квадратный метр жилплощади.
Представители управляющей компании увеличение квартплаты объяснили тем, что на эти деньги будут заменены окна в подъезде дома. Они ссылались на решение собрания жителей дома.
Позже выяснилось, что собрание, где принимали решение о повышении квартплаты, не проводилось. В протоколе, представленным УЖХ, были указаны фамилии людей, которые никогда не жили тут.
Прокуратура организовала доследственную проверку. В отношении мошенников возбуждено уголовное дело. Жильцам сделали перерасчет на сумму около 160 тысяч рублей.
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