Согласно данным Московской валютной биржи, сегодня на открытии торгов рубль опять уступил доллару и евро.

Как сообщает RT, курс американской валюты повысился на 7 копеек и составил 73,71 рубля. А европейская валюта подорожала на 9 копеек и достигла отметки в 89,27 рубля.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter