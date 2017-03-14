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Крым передаст Башкирии детский оздоровительный санаторий
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Крым передаст Башкирии детский оздоровительный санаторий
Сегодня, 11:57ЭкономикаОльга КорзикФото: http://glavarb.ru/rus/press_serv/vystupleniya/68242.html
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