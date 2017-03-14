Крым передаст Башкирии детский оздоровительный санаторий

Власти Башкирии договорились с Крымом о том, что Башкирии будет передан один из детских оздоровительных санаториев в Евпатории. Об этом рассказал глава республики Рустэм Хамитов 6 июня на собрании, посвященном Дню социального работника.
- Мы наведём там порядок, отремонтируем, отреставрируем – и ежегодно около 5 тысяч ребятишек смогут оздоравливаться в этом санатории, - сказал Рустэм Хамитов.
Названия санатория, сколько средств будет вложено в ремонт и другие детали глава республики не раскрыл.
- Думаю, что это очень хороший проект. Безусловно, мы не будем жалеть деньги, потому что это очень важно. Не только приехал на берег моря искупаться и покушать фрукты, но ещё и получить соответствующее лечение. Кроме того, этот санаторий будет круглогодичным. Так что мы в этой части работаем, - отметил он.