Потанин призвал больше инвестировать в РФ и не допускать «бегство капитала»

Отмечается, что Владимир Потанин сейчас много инвестирует в российские активы. Не так давно он приобрел венчурный фонд «Восход» и долю в банке «Тинькофф», купил Росбанк, начал работать с «Рексофтом» и вкладываться в строительство сочинских и камчатских курортов. За последние полгода Потанин инвестировал в российский рынок более миллиарда долларов.