Потанин призвал больше инвестировать в РФ и не допускать «бегство капитала»

Как передает ko.ru, бизнесмен и инвестор считает, что стимулирование «бегства капитала» наносит серьезный вред России и нужно рационально подталкивать инвестиционную деятельность в стране. По мнению Потанина, необходимо усиливать импорт и переходить на более мягкие валюты в двусторонних расчетах.
Отмечается, что Владимир Потанин сейчас много инвестирует в российские активы. Не так давно он приобрел венчурный фонд «Восход» и долю в банке «Тинькофф», купил Росбанк, начал работать с «Рексофтом» и вкладываться в строительство сочинских и камчатских курортов. За последние полгода Потанин инвестировал в российский рынок более миллиарда долларов.
Также он допустил слияние «Норникеля» и UC Rusal. Мировой лидер по производству палладия и крупный производитель алюминия сейчас ведут переговоры, инициатором которых выступил Rusal. По словам Потанина, слияние предприятий позволило бы создать национального чемпиона и еще сильнее диверсифицировать базу акционеров.
Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган считает, что если сделка состоится, объединенная компания будет представлять собой глобального гиганта в цветной металлургии — с выручкой около 30 миллиардов долларов. По его мнению, ключевой игрок в мире на рынке алюминия, платиноидов, никеля и меди станет практически неуязвимым для санкций, потому что мировые рынки критически зависят от продукции.