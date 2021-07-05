Башкирия стала первой в рейтинге эффективности реализации промышленной политики

Хабиров выделил один из успешных примеров – Кумертауское авиационное производственное предприятие, которое совместной работе с госкорпорацией Ростех сохранило завод и начало его модернизацию. Также глава Башкирии отметил Фонд развития промышленности республики, который поддержал предприятия региона на 2 млрд рублей и по итогам прошлого года стал вторым в общероссийском рейтинге региональных фондов.