Башкирия стала первой в рейтинге эффективности реализации промышленной политики

Башкирия стала первой в рейтинге эффективности реализации промышленной политики
Башкирия стала первой в рейтинге эффективности реализации промышленной политики
5 июля, 15:47ЭкономикаИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Глава республики назвал высокую позицию в рейтинге результатом огромной работы управленческой команды региона.

Радий Хабиров опубликовал приятную новость с площадки Международной выставки «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге.

– Мы в очередной раз подтвердили высокий потенциал промышленной отрасли нашего региона. Наша республика заняла первое место в Рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации за 2020 год – сообщил Хабиров на своей странице в социальной сети.

Рейтинг сформирован впервые по методике Минпромторга страны и учитывает 40 показателей, характеризующих динамику экономического развития региона, деятельность институтов развития промышленности и меры её господдержки, деловую активность бизнеса, а также взаимодействие с Фондом развития промышленности России.

Фото:фото из соцсетей

За пять месяцев 2021 года индекс промышленного производства в Башкирии составил 101,5 %. Обрабатывающие производства – плюс 5,6 процента, а на эти производства приходится почти треть валового регионального продукта.

Хабиров выделил один из успешных примеров – Кумертауское авиационное производственное предприятие, которое совместной работе с госкорпорацией Ростех сохранило завод и начало его модернизацию. Также глава Башкирии отметил Фонд развития промышленности республики, который поддержал предприятия региона на 2 млрд рублей и по итогам прошлого года стал вторым в общероссийском рейтинге региональных фондов.

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