Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ подвел итоги первого года работы

За время работы Университет стал популярной среди предпринимателей обучающей площадкой, позволяющей начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. Преподаватели Университета – профессиональные коучи и успешные бизнесмены.

С момента запуска проекта раздел Университета на сайте Банка УРАЛСИБ посетило более 88 тысяч человек. За год количество регистраций на семинары Университета превысило 7,6 тысяч. Большой популярностью пользуется канал Университета бизнеса на YouTube. Число просмотров за год приблизилось к 30 тысячам.

Ключевой формат обучения в Университете бизнеса – онлайн и офлайн семинары на актуальные для предпринимателей темы. На сегодняшний день в «копилке» Университета уже свыше 100 семинаров, более 80 из которых прошли в онлайн-формате. Наиболее популярные у слушателей Университета видео – «115 ФЗ. Как избежать блокировки расчетного счета» преподавателя Дмитрия Кваши, «Как защитить сайт по 152-ФЗ «О персональных данных» Ярослава Орлова и «Маркетинговая упаковка бизнеса» Михаила Колмакова.

В числе слушателей семинаров – в основном, жители России. В ТОП-5 регионов входят Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Уфа, Нижний Новгород.

Согласно статистике, семинары Университета смотрят, в основном, мужчины (около 70% от общего числа слушателей). Если говорить про возраст, то наиболее многочисленная группа – от 25 до 34 лет, за ними – аудитория в возрасте 35-44 лет.

Также сейчас в Университете запущен второй поток интерактивного курса «Открываем прибыльный интернет-бизнес». Это своеобразный «ликбез» для новичков, которые либо только начинают свой бизнес и боятся совершить серьезные ошибки на старте, либо плохо представляют себе алгоритм «раскрутки» виртуальной компании. В процессе обучения слушателей ждет реальная практика и работа по выстраиванию процессов в бизнесе от ведущих спикеров и действующих предпринимателей в области интернет-бизнеса.

Наиболее востребованные преподаватели в Университете Бизнеса – профессиональный маркетолог Даниил Баженов и бизнес-тренер, психолог Алан Торчинов. Эти преподаватели регулярно читают лекции в Университете, создают циклы из бесед, привлекающие множество слушателей.

«Мы постоянно мониторим потребности предпринимателей и создаем для них максимально полезные новые продукты и сервисы. Одним из таких проектов, который мы успешно запустили в прошлом году, стала бесплатная обучающая площадка Университет бизнеса, ключевое преимущество которого – в практической направленности обучения. Мы учим зарабатывать и выстраивать эффективный и прибыльный бизнес. Именно поэтому наши семинары, которые проводят практики бизнеса, пользуются большим успехом», – отметила Руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Екатерина Маландий.

Результаты работы Университета бизнеса Банка УРАЛСИБ регулярно отмечаются профессиональным сообществом. В мае 2018 года Банк стал победителем конкурса «Лучшая банковская программа для МСП – 2018» в номинации «За развитие финансовой грамотности бизнеса». Премия была присуждена в рамках ежегодной Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Организатором выступает Торгово-промышленная палата Российской Федерации при поддержке Ассоциации российских банков.

В ноябре 2017 года Банк УРАЛСИБ стал лауреатом ежегодной премии «Женщина имеет значение» в номинации «Образовательная программа в сфере бизнеса» в категории «Бизнес и сервис». В декабре 2017 года Банк УРАЛСИБ стал победителем Национальной банковской премии-2017, организатором которой является Ассоциация российских банков (АРБ). Банк был отмечен дипломом в номинации «Социально-ответственный банк».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.