Россети и Сбербанк будут вместе финансировать инновационные проекты

Как сообщает издание «Новые известия», речь идет о стратегическом сотрудничестве и обмене опытом, научной деятельности, инновационных технологиях на международных и внутренних рынках, организации образовательных программ и финансировании совместных проектов.

Ливинский пояснил, что в условиях резкой трансформации энергетики и цифровизации отрасли, реализация соглашения поможет «Россетям» стать высокотехнологичной компанией и решить более глобальные задачи модернизации и развития энергетики, содействуя и развитию «умной экономики».

Герман Греф в свою очередь подчеркнул, что стратегическое партнерство Сбербанка и компании «Россети» в области инновационного развития позволит использовать самые современные технологические решения, чтобы удовлетворить любого клиента. Соглашение – это новый уровень сотрудничества между банком и главным энергосетевым холдингом страны.

Сбербанк выступает в роли стратегического консультанта для повышения эффективности деятельности и технологичности энергокомпании. «Россетям» предоставят доступ к базе инновационных разработок лабораторий и продуктам компаний экосистемы Сбербанка.