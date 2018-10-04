Россети и Сбербанк будут вместе финансировать инновационные проекты

«Россети» и ПАО «Сбербанк» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере нефинансовых банковских услуг. Подписи поставили гендиректор «Россетей» Павел Ливинский и глава Сбербанка Герман Греф.
Как сообщает издание «Новые известия», речь идет о стратегическом сотрудничестве и обмене опытом, научной деятельности, инновационных технологиях на международных и внутренних рынках, организации образовательных программ и финансировании совместных проектов.
Ливинский пояснил, что в условиях резкой трансформации энергетики и цифровизации отрасли, реализация соглашения поможет «Россетям» стать высокотехнологичной компанией и решить более глобальные задачи модернизации и развития энергетики, содействуя и развитию «умной экономики».
Герман Греф в свою очередь подчеркнул, что стратегическое партнерство Сбербанка и компании «Россети» в области инновационного развития позволит использовать самые современные технологические решения, чтобы удовлетворить любого клиента. Соглашение – это новый уровень сотрудничества между банком и главным энергосетевым холдингом страны.
Сбербанк выступает в роли стратегического консультанта для повышения эффективности деятельности и технологичности энергокомпании. «Россетям» предоставят доступ к базе инновационных разработок лабораторий и продуктам компаний экосистемы Сбербанка.
Сбербанк поделится опытом и разработками в области интернета вещей (IoT), автоматизации бизнес-процессов, робототехники, VR/AR, BigData, искусственного интеллекта, применения технологии «блокчейн» на практике. Кроме того, он представит продукты дочерних компаний – SberCloud, DocDoc, Dialog, «Сбербанк страхования» и других.