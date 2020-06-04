Цифровизация рекламы: как технологии увеличивают прибыль

Три миллиона предпринимателей в России могут прекратить свою работу из-за пандемии коронавируса, так считают в Торгово-промышленной палате РФ. По статистике, в отраслях, которые пострадали от кризиса работает 329 тысяч компаний. В основном это транспортные фирмы (77 тысяч), предприятия общепита (69 тысяч), спорт, отдых и развлечения (43 тысячи), туризм (32 тысячи). Помочь бизнесу не только выжить, но и получить прибыль способны современные технологии – с их помощью можно ускорять и оптимизировать рабочие процессы, экономить на персонале и оборудовании, быстро и без лишних затрат масштабировать и продвигать бизнес.

Для того, чтобы спрогнозировать спрос, предугадать желания клиентов и первыми предложить свой товар, компании все активнее используют Big Data – инструменты обработки большого количества информации на основе обезличенных данных. Большие данные основательно проникли в мир продвижения. Рассказываем, что они изменили.

Реклама ловит «в сети»

Онлайн-реклама бьет рекорды по темпам роста и обгоняет телевидение по объему рынка: сегмент интернет-рекламы вырос в первом квартале 2020 года на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достиг 55-56 млрд. рублей, тогда как объем рынка телерекламы прирос всего на 3% и составил 43 млрд. рублей. Продвижение в интернете с точечным таргетированием — уже стандартное решение с очевидными преимуществами. Но технологии не стоят на месте, и современные системы аналитики за доли секунд успевают собрать максимум важной информации и говорят, когда лучше предложить конкретный продукт.

Новый формат офлайна

Пока некоторые классические каналы сдают позиции, другие, напротив, в сочетании с Big Data обретают новый формат. Так, например, наружная реклама прошла цифровую трансформацию и работает теперь с системами мониторинга, основанными на данных сотовых операторов. Это позволяет понять, какая именно аудитория оказывается рядом с определённым билбордом.

Малому и среднему бизнесу также стоит обратить внимание на SMS-рассылки, которые в сочетании с большими данными также превратились в новый инструмент продвижения. Теперь рекламу в этом канале можно таргетировать даже лучше, чем в сети, основываясь, например, на геотаргетинг. Это в частности позволяет сократить затраты на рекламу, отправляя сообщения только заинтересованным группам людей, разделив их по полу, возрасту, уровню доходов и интересам. Геотаргетинг является хорошим способом выбора и отсева аудитории, когда требуется найти людей на основе каких-то поведенческих закономерностей

Маркетинг на автопилоте

Появление виртуальных маркетологов – сервисов, которые позволяют самостоятельно настраивать и запускать рекламные кампании – может значительно сократить расходы, а также увеличить прибыль компании. Такие сервисы тоже задействуют технологии Big Data — для того чтобы формировать нужные целевые аудитории. В Скандинавии, например, по такому принципу работает платформа Upsales. Пример такого сервиса в России — МТС Маркетолог, в котором можно самостоятельно запускать рекламу как в классических, так и в digital-каналах. Специалисты МТС

говорят, что сервис пользуется спросом у башкирских ретейлеров и строительных компаний. Это объясняется тем, что, зная свою аудиторию, можно не распылять усилия и бюджет на тех, кто вряд ли станет вашим покупателем. Или, к примеру, предлагать скидки лишь тем людям, которые действительно могут пополнить ряды постоянных клиентов.

Иначе говоря, в наше цифровое время меняются и маркетинговые инструменты. Сегодня эффективная рекламная кампания должна быть максимально точечной и индивидуальной. Инструменты продвижения, основанные на больших данных способны обеспечить максимальную точность попадания в аудиторию. Конверсия (то есть эффект) от этого маркетингового инструмента несравнимо выше, чем от более традиционных каналов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и электронного документооборота.

В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются 86,8 миллионов абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 78,8-миллионую абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ-вещанием – охвачено свыше девяти миллионов российских домохозяйств. Компания располагает в России розничной сетью из 5 800 салонов связи по обслуживанию клиентов, продаже мобильных устройств и финансовых услуг.