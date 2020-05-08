МТС охватила сетью LTE все районы Башкирии

МТС, крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщает о реализации проекта в результате которого сетью стандарта LTE охвачены все районы и районные центры республики. Особое внимание при строительстве было уделено малым населенным пунктам, где сеть сотовой связи – это единственная связь с миром. Так, в деревне Тайга Караидельского района, где проживает менее 30 человек впервые появился скоростной LTE МТС.

Помимо охвата новых населенных пунктов были установлены дополнительные базовые станции там, где сеть была запущена ранее: в Уфе, Белебее, Бирске, Кумертау, Нефтекамске, Стерлитамаке, Салавате и других городах. Это позволило улучшить качество покрытия и увеличить скорости передачи данных, чтобы удовлетворять все растущие потребности в качественном мобильном интернете.