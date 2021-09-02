Центробанк внес три компании из Башкирии в список сомнительных финансовых организаций

Центробанк внес три компании из Башкирии в список сомнительных финансовых организаций
Центробанк внес три компании из Башкирии в список сомнительных финансовых организаций
Вчера, 16:43ЭкономикаАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Банк России добавил три компании из Башкирии в список финансовых организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности. Перечень опубликован на сайте банка.

В этот список попали «АА ломбард», «Ломбард 999 плюс» и «Ломбард Рублевъ плюс», имеющие офисы в Уфе и Салавате. Организации получили чёрную метку, поскольку они не зарегистрированы в реестре Банка России. Это обозначает, что компании не могут работать в качестве ломбардов.

Теперь число компаний из Башкирии в списке сомнительных финансовых организаций Банка России достигло 23.

Напомним, в прошлом году в республике обнаружили 12 организаций, работающих на финансовом рынке нелегально, в том числе девять «чёрных кредиторов» и три финансовые пирамиды. Они были ранее исключены из госреестра микрофинансовых организаций за нарушения, однако продолжали работать и выдавать займы. «Чёрные кредиторы» маскировались под ломбарды.

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