Центробанк внес три компании из Башкирии в список сомнительных финансовых организаций

Напомним, в прошлом году в республике обнаружили 12 организаций, работающих на финансовом рынке нелегально, в том числе девять «чёрных кредиторов» и три финансовые пирамиды. Они были ранее исключены из госреестра микрофинансовых организаций за нарушения, однако продолжали работать и выдавать займы. «Чёрные кредиторы» маскировались под ломбарды.