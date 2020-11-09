В Башкирии выявили девять «чёрных кредиторов» и три финансовые пирамиды

В Башкирии выявили девять «чёрных кредиторов» и три финансовые пирамиды

Вчера, 18:18ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
С января по сентябрь Банк России в Башкирии зарегистрировал 12 организаций, которые работали на финансовом рынке нелегально, в том числе девять «чёрных кредиторов» и три финансовые пирамиды.

В список нелегальных кредиторов входят компании, которые ранее были исключены из госреестра микрофинансовых организаций за нарушения в деятельности. Согласно проверке, некоторые ООО и ИП системно выдавали займы под залог недвижимости или транспорта, хотя делать это могут только профессиональные организации-кредиторы.

«Черные кредиторы» маскировали свою деятельность под ломбарды, а вместо этого работали как комиссионные магазины без оформления. Финансовые пирамиды организовывали компании, действовавшие под видом потребительских кооперативов.

Нелегалы, привлекая средства населения, фактически не инвестировали их в реальные проекты. Кроме того, злоумышленники приглашали инвесторов, обещая им доходные вложения в недвижимость или высокотехнологичный бизнес, сообщает отделение Банка России.

Как отметил заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по Башкирии Банка России Егор Михтанюк, компании, которые предлагают свои услуги, необходимо проверять в реестре. Если в базе данных нет информации об организации, то «будьте уверены: перед вами мошенники».

По стране за девять месяцев было выявлено более тысячи нелегальных финансовых организаций, куда вошли 593 «черных кредитора» и 140 компаний с признаками финансовых пирамид.

законБашкирия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы