В Башкирии выявили девять «чёрных кредиторов» и три финансовые пирамиды

В список нелегальных кредиторов входят компании, которые ранее были исключены из госреестра микрофинансовых организаций за нарушения в деятельности. Согласно проверке, некоторые ООО и ИП системно выдавали займы под залог недвижимости или транспорта, хотя делать это могут только профессиональные организации-кредиторы.