В Башкирии выявили девять «чёрных кредиторов» и три финансовые пирамиды

С января по сентябрь Банк России в Башкирии зарегистрировал 12 организаций, которые работали на финансовом рынке нелегально, в том числе девять «чёрных кредиторов» и три финансовые пирамиды.

В список нелегальных кредиторов входят компании, которые ранее были исключены из госреестра микрофинансовых организаций за нарушения в деятельности. Согласно проверке, некоторые ООО и ИП системно выдавали займы под залог недвижимости или транспорта, хотя делать это могут только профессиональные организации-кредиторы. «Черные кредиторы» маскировали свою деятельность под ломбарды, а вместо этого работали как комиссионные магазины без оформления. Финансовые пирамиды организовывали компании, действовавшие под видом потребительских кооперативов. Нелегалы, привлекая средства населения, фактически не инвестировали их в реальные проекты. Кроме того, злоумышленники приглашали инвесторов, обещая им доходные вложения в недвижимость или высокотехнологичный бизнес, сообщает отделение Банка России. Как отметил заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по Башкирии Банка России Егор Михтанюк, компании, которые предлагают свои услуги, необходимо проверять в реестре. Если в базе данных нет информации об организации, то «будьте уверены: перед вами мошенники». По стране за девять месяцев было выявлено более тысячи нелегальных финансовых организаций, куда вошли 593 «черных кредитора» и 140 компаний с признаками финансовых пирамид.

