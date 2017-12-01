В Башкирии на проект системы «Безопасный регион» выделят 22 миллиона
ГКУ Башкирии «Безопасный регион» назначило на 4 декабря конкурс, где планирует отобрать компанию, которая займется разработкой проектно-сметной документации для построения программно-аппаратного комплекса «Безопасный город» в республике. На эти цели будет выделено из бюджета республики около 22 млн руб.
Разработать документы победителю предстоит в течение полугода. Исполнителю необходимо провести комплексное обследование всех существующих программно-аппаратных комплексов, автоматизированных, информационно-аналитических и управляющих систем федеральных органов исполнительной власти, республиканских органов исполнительной власти, подведомственных им организаций, органов местного самоуправления муниципальных образований республики, а также каждого муниципалитета и городского округа.
Также ему предстоит определить и обосновать степень актуальных угроз возникновения чрезвычайных и кризисных ситуаций, которые характерны для каждого муниципалитета. А также составить перечень автоматизированных, информационно-аналитических и управляющих систем, которые необходимы для каждого района и города республики.