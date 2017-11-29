В Башкирии снова попробуют отобрать разработчика кластера «Бурзянский»

Госкомитет республики Башкортостан по предпринимательству и туризму объявило новый тендер, итоги прошлого отменило министерство финансов республики.

Госкомитет Башкирии по предпринимательству и туризму назначил новый конкурс на отбор компании, которая займется разработкой проекта инфраструктуры туристического кластера «Бурзянский», следует из сообщения на официальном сайте госзакупок.

Это уже не первая попытка ведомства отобрать проектировщика. В начале ноября министерство финансов Башкирии отменило итоги тендера, согласно которым разработкой проекта должно было заняться ООО «Геовектор». Компания тогда согласилась исполнить контракт за 19 млн руб. Минфин тогда посчитал, что заявка «Геовектора» была ненадлежащей. Компания подала заявку в бумажном виде в связи с чем «установить наличие электронной подписи, как и ее подлинность, невозможно.

Подвести итоги нового тендера планируется 15 декабря. Начальная цена закупки 27,5 млн руб. Финансировать контракт будет бюджет республики.

К началу октября следующего года победителю торгов нужно спроектировать около 2,1 км дороги облегченного типа, 2 км линии электропередач, трансформаторную подстанцию, 1,5 км водопровода, 0,6 км газопровода с газораспределительным пунктом, канализацию протяженностью 400 м, теплотрассу длиной 350 м. с тепловым пунктом. Также необходимо было подготовить проект планировки и межевания территории.

Победителя отберут по двум критериям: 60% цена контракта и 40% качественные, функциональные и экологические характеристики объекта.