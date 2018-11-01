В России приостановил работу еще один туроператор
При этом компания «РоссТур» предупредила, что это временная мера.
Туристическая компания «РоссТур» известила о прекращении своей туроператорской деятельности с 15 октября текущего года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте. При этом в сообщении уточняется, что прекращение деятельности является временной мерой.
Информация о возможном прекращении деятельности компанией «РоссТур» впервые появилась в начале октября. Это могло быть связано с большими долгами. Чуть позже генеральный директор компании эти новости попытался опровергнуть, однако сама жизнь опровергла эти новости.
Теперь сообщается, что туристы, которые ранее успели приобрести путевки через «РоссТур», могут обращаться в страховую компанию АО «ЕРВ Туристическое страхование».
Напомним, ранее произошел похожий скандал с туроператором «Натали-Турс». Комментарий по этому поводу дал Ленар Сахапов, создатель сервиса Росвиза и визового центра «Шенген-Консалт», обслуживающего Татарстан и Поволжье.
- Недавний скандал с «Натали-турс», когда тысячи людей купили тур и оказались ни с чем - это тенденция. В ближайшие годы риск оказаться одним из таких невезучих туристов будет весьма велик. Операторы, которые выкупают у авиакомпаний места, часто подводят своих туристов, когда испытывают финансовые трудности и партнер отказывает в перевозке пассажиров, - считает Ленар Сахапов. - Со своими чартерами тоже бывают большие проблемы, добиться компенсации в этом случае еще сложнее. Выход только один — самостоятельно заниматься организацией путешествий, что само по себе очень просто и, главное, надежнее в разы. Вы никогда не потеряете свои деньги, не окажетесь в зависимости от компании или от третьих лиц. Вам никто не скажет, что вы никуда не поедете, потому что ваш оператор испытывает трудности.