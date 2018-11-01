В России приостановил работу еще один туроператор

- Недавний скандал с «Натали-турс», когда тысячи людей купили тур и оказались ни с чем - это тенденция. В ближайшие годы риск оказаться одним из таких невезучих туристов будет весьма велик. Операторы, которые выкупают у авиакомпаний места, часто подводят своих туристов, когда испытывают финансовые трудности и партнер отказывает в перевозке пассажиров, - считает Ленар Сахапов. - Со своими чартерами тоже бывают большие проблемы, добиться компенсации в этом случае еще сложнее. Выход только один — самостоятельно заниматься организацией путешествий, что само по себе очень просто и, главное, надежнее в разы. Вы никогда не потеряете свои деньги, не окажетесь в зависимости от компании или от третьих лиц. Вам никто не скажет, что вы никуда не поедете, потому что ваш оператор испытывает трудности.