"Крах "Натали Турс"

проблемы пакетных туров
в эру самостоятельного туризма
что можно сделать, чтобы не остаться без отпуска и денег
Эти и другие вопросы мы задали основателю визового центра «Шенген-Консалт», обслуживающего Татарстан и Поволжье и визового центра онлайн Rosvisa, работающего по всей России.

Ленар Сахапов

предприниматель, основатель визового центра «Шенген-Консалт», обслуживающего Татарстан и Поволжье и визового центра онлайн Rosvisa, работающего по всей России.
В цене впечатления,
эмоции и опыт
Я занимаюсь визами уже 5 лет, начав
с самостоятельного оформления документов в собственном казанском офисе. Затем, наладив рабочий процесс я понял, что реально создать онлайн сервис. Так появилась Росвиза - визовый центр онлайн, который доступен в любой точке страны, где есть интернет с простого смартфона. Сейчас работает много визовых центров, которые берут огромные деньги с клиентов за оформление документов, пользуясь их некомпетентностью обещают визы со 100% гарантией под ключ. Это пустые слова, в то время как мои визовые специалисты каждый день проводят бесплатные консультации, делятся ценной информацией о получении виз,
об этом никогда не расскажут в других визовых центрах. Я постоянно держу руку на пульсе туристических и визовых тенденций, чтобы оказывать актуальные услуги максимально профессионально.
— Как Вы оцениваете итоги туристического сезона этого года?
— В целом, никаких кризисов не наблюдалось, поэтому можно говорить,
как минимум, о 10% росте. Благоприятно на сезоне сказался Чемпионат Мира, россияне стали больше интересоваться заграницей. Большая палитра дружелюбных иностранцев заставила многих задуматься о поездках во все эти страны. Сейчас ценности людей меняются, если раньше люди вкладывались в долгосрочные перспективы вроде недвижимости, то сейчас особенно молодые люди используют любую возможность для поездки. В цене впечатления, эмоции и опыт. Появилось много удаленной работы, которая предполагает мобильность, это позволяет чаще путешествовать за небольшие деньги. Даже рост курса валют не такая большая проблема, после заметного повышения идет лишь короткое затишье, потому люди привыкают. При правильной ценовой политике на авиабилеты можно легко наполнять рейсы в любую страну.
— Ситуация с «Натали-Турс», есть ли альтернатива покупке тура у туроператора?
— Недавний скандал с «Натали-турс», когда тысячи людей купили тур и оказались ни с чем - это тенденция. В ближайшие годы риск оказаться одним из таких невезучих туристов будет весьма велик. Операторы, которые выкупают у авиакомпаний места, часто подводят своих туристов, когда испытывают финансовые трудности и партнер отказывает в перевозке пассажиров.Со своими чартерами тоже бывают большие проблемы, добиться компенсации в этом случае еще сложнее. Выход только один — самостоятельно заниматься организацией путешествий, что само по себе очень просто и, главное, надежнее в разы. Вы никогда не потеряете свои деньги, не окажетесь в зависимости от компании или от третьих лиц. Вам никто не скажет, что вы никуда не поедете, потому что ваш оператор испытывает трудности.
Самостоятельно заниматься организацией поездки — это много интереснее и, зачастую дешевле. В пакетном туре турист связан по рукам и ногам, он не может поменять отель, а иногда даже страдает от овербукинга (замены отеля по усмотрению туроператора).

Не стоит бояться, что, если с вами что-то случится, вам никто не поможет. Именно для этого всем выезжающим за рубеж необходимо оформлять страховку. Это очень простая процедура и любой может справиться с этим самостоятельно. Страхование одна из самых востребованных услуг на сайте Rosvisa, в том числе и потому, что мы предоставляем самый низкий тариф в России. Вы можете сами убедиться в удобстве расчёта страховки через наш виджет, пакет страхования полностью соответствует стандартным требованиям, а платите вы за него в половину меньше.
       
Авиабилеты сейчас можно купить со смартфона в считанные минуты, так
же как снять отель или квартиру. Такие сервисы существуют, выбирать варианты и оплачивать услугу в этих приложениях легко. Авиабилеты — это Skyscanner или Aviasales. Отель, квартира, хостел — Booking либо Airbnb.
Самое сложное в самостоятельной организации поездки – подготовить документы для получения визы, но это только на первый взгляд. Достаточно зарегистрироваться на Rosvisa, дальше за вас все сделают специалисты. По деньгам это дешевле, потому что нет комиссий и наценок, которые берет себе туроператор и надежнее, потому что между вами и визовым специалистом нет третьих лиц. В дальнейшем процедура получения визы станет более понятна и страх перед визовыми странами вовсе отступит.
В ближайшие время мы увидим, что организация самостоятельного отдыха будет самым модным направлением в путешествиях. Впечатления, ценности и эмоции приносит свобода делать то, что ты хочешь и ходить там, куда хочешь. Тревел блогеры, которыми все восхищаются, глядя на их фото в Instagram, никогда не покупают туры. Услугами туроператоров не пользуются компании, отправляющие сотрудников в командировки и бизнесмены, планирующие деловую поездку. Самостоятельные путешественники ведут блоги
с лайфхаками. Словом, не нужно бояться планировать самостоятельную поездку, вся информация в свободном доступе. На Rosvisa любой заявитель может получить подробную бесплатную консультацию по всем визовым вопросам, а затем уже определиться с необходимыми услугами.
— Какие дополнительные услуги могут потребоваться гражданам, выезжающим за рубеж и чем может в этом помочь Росвиза?
— Оформление визы подразумевает, как минимум, страхование жизни заявителя, выезжающего за рубеж. В этом плане у Rosvisa уникально низкий тарифный план - примерно 40 рублей за сутки, в то время как по России средняя цена страхования в два раза выше. Мы работаем со страховым домом ВСК, отмеченным исключительно высоким уровнем надежности по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и имеющим долгосрочный рейтинг финансовой устойчивости. Остальные визовые услуги заявитель выбирает
по своему усмотрению. Визовые специалисты Росвиза помогут с заполнением анкет, отредактируют фото (селфи) согласно правилам Консульства, забронируют авиабилеты с возможностью отмены, оформят справки, маршрут поездки, объяснительное или спонсорское письмо, сделают перевод, запишут на подачу документов или собеседование в ближайшее Консульство и предоставят другие услуги.
Именно поэтому визовый центр онлайн Rosvisa это максимально современный сервис, позволяющий проконсультироваться по всем вопросам со специалистами и удаленно оформить необходимые документы из любого уголка России,
где только есть интернет.
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