Я занимаюсь визами уже 5 лет, начав
с самостоятельного оформления документов в собственном казанском офисе. Затем, наладив рабочий процесс я понял, что реально создать онлайн сервис. Так появилась Росвиза - визовый центр онлайн
, который доступен в любой точке страны, где есть интернет с простого смартфона. Сейчас работает много визовых центров, которые берут огромные деньги с клиентов за оформление документов, пользуясь их некомпетентностью обещают визы со 100% гарантией под ключ. Это пустые слова, в то время как мои визовые специалисты каждый день проводят бесплатные консультации, делятся ценной информацией о получении виз,
об этом никогда не расскажут в других визовых центрах. Я постоянно держу руку на пульсе туристических и визовых тенденций, чтобы оказывать актуальные услуги максимально профессионально.