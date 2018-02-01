Социальные выплаты: что меняется с 1 февраля в России и Башкирии

С сегодняшнего дня в Башкирии, как и в России в целом меняется размер социальных выплат

Социальные пособия - плюс 2,5 процента

Как следует из сообщения на сайте пенсионного фонда, С сегодняшнего дня в России на 2,5% увеличены размеры ежемесячных денежных выплат (ЕДВ). В Башкирии их получают 325 тысяч человек. Это участники Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, «чернобыльцы», «семипалатинцы», инвалиды и другие категории федеральных льготников.

Одновременно в составе ЕДВ увеличивается и сумма средств, направляемых на предоставление набора социальных услуг. С 1 февраля он составит 1075,19 рублей. Из них:

- 828,14 рублей - на получение бесплатных лекарственных препаратов;

-128,11 рублей - на санаторно-курортное лечение;

-118,94 рублей - на бесплатный проезд в электричках, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Пенсионерам-правоохранителям - плюс 30 процентов

Как сообщают "Известия", увеличиваются также пенсии у отставных работников прокуратуры и следственного комитета. Увеличение значительное - около 30 процентов (сейчас средняя пенсия составляет 20 тысяч рублей).

- У оставивших службу сотрудников этих ведомств появятся также ежемесячные надбавки к пенсиям за классный чин. Это увеличит выплаты еще примерно на 6-7 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Детские пособия - плюс 2,5 процента

С 1 февраля 2018 года проиндексированы пособия семьям с детьми, сообщает официальный сайт Фонда социального страхования Башкирии. В этом году их размер увеличился на 2,5 процента.

С учетом районного коэффициента минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет:

- 3 613, 68 руб – по уходу за первым ребенком;

- 7227,35 руб — по уходу за вторым и последующими детьми.

При рождении ребенка родители получат единовременное пособие в сумме 19 272, 95 руб.

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, увеличилось до 722,74 руб.

Предельная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком, для пособий, назначенных с 1 января 2018 года, составляет 24 536,57 руб за месяц.

В связи с повышением МРОТ с 1 января 2018 года пособие в Башкирии не может быть ниже 4364 рублей 94 копеек.

Новый закон о кредитовании

С февраля 2018-го вступает в силу принятый в декабре прошлого года закон «О синдицированном кредите (займе)», сообщают "Известия". Затронет это, правда, только юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которые могут выступить в качестве заемщиков. Кредиторами могут являться кредитные и финансовые организации, а также негосударственные пенсионные фонды — то есть физлицам об изменениях в законодательстве беспокоиться не стоит.