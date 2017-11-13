Эксперт: жители России не получат высоких пенсий в будущем

В России не смогут обеспечить гражданам высоких пенсий, рассказала профессор Московского юридического университета имени Кутафина Эльвира Тучкова.

Как пишет издание Dni.ru, причиной тому выступают низкие зарплаты и такие же страховые взносы.

По словам эксперта, достойную пенсию россиянам могли бы обеспечить зарплаты европейского уровня. В пересчете на рубли, это 150-200 тысяч. А от средних заработков граждан России в размере 15-20 тысяч рублей можно «отщипнуть» только копейки, подчеркивает эксперт.

Один из авторов закона «О трудовых пенсиях» редакции 1990 года предложила повысить страховой взнос до 28%, чтобы пособия были выше. Но, по словам Тучковой, капиталисты этого не допустят.

Постоянные попытки реформирования пенсионной системы не способствуют увеличению выплат. Помимо этого, законы 2002 и 2015 года сделали ее настолько сложной, что граждане иногда не могут рассчитать размер своей пенсии. Сегодня в России эта сумма в среднем составляет 13,7 тысяч рублей.

Действующую в современной России пенсионную систему заимствовали у Запада. Но там выплаты выше, поскольку экономика развита на более высоком уровне, подчеркивает руководитель Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Владимир Назаров.

Эксперт отметил, что в странах Европы существуют корпоративные и накопительные пенсии. В первом случае работодатель отчисляет средства за работника, во втором сам работник откладывает часть своей зарплаты.

Как подсчитал экс-директор Научно-исследовательского института статистики Василий Симчер, в эпоху СССР жить на пенсию было в два раза проще, чем сегодня.