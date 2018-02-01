К маю в Башкирии МРОТ составит более 12,8 тысяч рублей

Это будет второе за год повышение минимального размера оплаты труда.

О повышении МРОТ к маю сообщает пресс-служба правительства республики. С 1 января он уже был повышен. Сегодня месячная зарплата работника в республике не может быть ниже 10913 рублей.

- С 1 мая 2018 года, согласно решению Президента России Владимира Путина о досрочном доведении МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, минимальная заработная плата в России будет составлять 11 163 рубля, а в Республике Башкортостан, с учетом уральского коэффициента, - 12838 рублей, - говорится в сообщении.

Напомним, размер минимальных зарплат повышают согласно решению президента России Владимира Путина о досрочном доведении МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения.