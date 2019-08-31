Валерий Меладзе даст бесплатный концерт в Уфе
Вчера, 12:27КультураАндрей КоролевФото: https://kulturarb.ru
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Выступление состоится 5 сентября на площади перед Дворцом культуры УМПО в рамках празднования 100-летия Республики Башкортостан.
Сюжеты: 100 лет Башкирии
Также в праздничном концерте примут участие ведущие коллективы республики, в их числе этно-группа «Аргымак» и «Премьер». Валерий Меладзе станет почетным гостем концерта, посвященного юбилею Башкортостана.
Начало концерта в 20:00.
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