Рената Литвинова сообщила, что новый альбом Земфиры полностью готов

Накануне, 30 января, актриса и режиссер Рената Литвинова в соцсетях опубликовала два поста, очень обрадовавших поклонников её собственного творчества и музыкальных талантов нашей землячки – уроженки Башкирии Земфиры Рамазановой.
После красивого философского вступления с воспоминаниями о великом режиссере Кире Муратовой Рената Литвинова сообщила, что только что слушала новый альбом Земфиры.
- У меня для вас есть две новости - одна плохая и одна хорошая. Это гениальный альбом. И я не знаю, напишет ли она что-либо лучшее! – написала Рената Литвинова в соцсетях.
Напомним, Земфира стала автором музыки к новому фильмы Ренаты Литвиновой под названием «Северный ветер», Его премьера ожидалась в ноябре, но была отложена. И вот теперь двойная премьера ожидается 6 февраля в кинотеатре «Октябрь» в Москве.
- Как коротка жизнь, и как она бессмысленна без любви, - так Рената Литвинова представила свой фильм.