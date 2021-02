Рената Литвинова сообщила, что новый альбом Земфиры полностью готов

Премьера нового альбом Земфиры произойдет в один день с премьерой нового фильма Ренаты Литвиновой.

Накануне, 30 января, актриса и режиссер Рената Литвинова в соцсетях опубликовала два поста, очень обрадовавших поклонников её собственного творчества и музыкальных талантов нашей землячки – уроженки Башкирии Земфиры Рамазановой. После красивого философского вступления с воспоминаниями о великом режиссере Кире Муратовой Рената Литвинова сообщила, что только что слушала новый альбом Земфиры. - У меня для вас есть две новости - одна плохая и одна хорошая. Это гениальный альбом. И я не знаю, напишет ли она что-либо лучшее! – написала Рената Литвинова в соцсетях. Напомним, Земфира стала автором музыки к новому фильмы Ренаты Литвиновой под названием «Северный ветер», Его премьера ожидалась в ноябре, но была отложена. И вот теперь двойная премьера ожидается 6 февраля в кинотеатре «Октябрь» в Москве. - Как коротка жизнь, и как она бессмысленна без любви, - так Рената Литвинова представила свой фильм.

