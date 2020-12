Поклонник певицы Земфиры Глеб Серебряков отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, передаёт «Московский комсомолец». Ранее артистка написала на него заявление из-за разбитого стекла в её машине.

Серебряков хотел привлечь внимание Земфиры, однако придумал только разбить окна машины певицы. Земфира в свою очередь потребовала возместить ущерб, а мужчину отправили на экспертизу. Как передаёт издание со ссылкой на telegram-канал Mash, Глеб Серебряков признан невменяемым. Теперь он должен пройти принудительное лечение в психушке. Однако своей вины он так и не признал, так как посчитал, что для Земфиры этот ущерб незначительный.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter