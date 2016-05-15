Юные музыканты Башкирии примут участие в фестивале фонда Спивакова

Сегодня, 29 мая, в Москве стартует XIV Международный фестиваль благотворительного фонда Владимира Спивакова «Москва встречает друзей». Его участниками станут более 1500 талантливых детей из 50 регионов России и 38 стран.

Концерты пройдут на самых крупных площадках Москвы: в Светлановском зале Дома музыки, Большом театре России, Концертном Зале им. П. И. Чайковского, Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, сообщает портал «Культурный мир Башкортостана».

Башкирию представят вокалисты Влада Косых (г.Нефтекамск) и Рамиль Мухаметшин (г.Уфа). Они являются лауреатами фестиваля – конкурса «Волшебство звука», который прошел в октябре прошлого года в 11 городах и районах Башкортостана при поддержке благотворительного Фонда Владимира Спивакова в РБ.

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