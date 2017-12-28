Вокруг грантов минкультуры Башкирии опять возник скандал

Недовольство общественности вызвало исключение негосударственных организаций из списка претендентов на гранты главы региона и субсидии, выделяемые на поддержку значимых творческих проектов.

Представители сферы культуры сочли грубым нарушением своих прав и федерального законодательства постановление правительства региона о внесении изменений в порядок предоставления грантов главы Башкирии, а также субсидии, предназначенные для поддержки наиболее значимых творческих проектов в области театрального, музыкального, хореографического, изобразительного искусства и кинематографии. В соответствии с этмии изменениями претендовать на получение такой финансовой поддержки могут только государственные организации. Новые правила были размещены на сайте министерства в начале декабря.

Как сообщило Агентство социальной информации, вскоре после этого правозащитница и юрист Рамиля Саитова обратилась в антимонопольную службу с жалобой на действия организаторов конкурса. Она представляет в данном случае интересы двух некоммерческих организаций (НКО), лишившихся возможности претендовать на гранты: Региональной общественной организации «Творческий союз «Курайсы» Республики Башкортостан и фонда братьев Хабира и Сабира Сулеймановых. Рассмотрение жалобы назначено на 10 января 2018 года, а прием заявок на конкурс должен завершиться уже завтра, 29 декабря.

На сегодняшний день известно, что после вмешательства УФАС Министерство культуры Башкирии приостановило конкурс до рассмотрения поступившей на его организаторов жалобы.

- Я расцениваю эту ситуацию как агонию, апофеоз всего того безобразия, что творилось в культуре республики в последние годы. Насколько нужно чувствовать себя безнаказанным, чтобы так спокойно нарушать все юридические и нравственные законы! При этом отказывают в возможности получить финансирование проектам и людям, имеющим всероссийское и международное признание, - выразила свое отношение к происшедшему известный сценарист, член Союза кинематографистов и Союза писателей РБ Зухра Буракаева.

Кстати, год назад вокруг распределения грантов также было много кривотолков на тему их несправедливого распределения.