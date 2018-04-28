Объявлен кастинг актеров к фильму про революционную Башкирию

2 мая кинокомпания «Живая лента» и киностудия «Башкортостан» проведут кастинг актеров для съемок в историческом художественном фильме «Первая республика».

Как сообщили организаторы мероприятия, для участия в кастинге приглашаются актеры в возрасте от 5 до 65 лет. Чтобы продемонстрировать свои способности, им нужно будет выступить в течение двух минут, в течение которых можно прочитать стихотворение, басню или отрывок из прозаического текста, а также спеть песню на выбор, причем непременно наизусть.

При этом приветствуется знание башкирского языка и наличие хореографических и музыкальных данных. Музыкальное сопровождение может быть в виде инструмента или записи на USB-накопителе.

Кастинг пройдет с 12.00 до 20.00 по адресу: ул. Цюрупы, 9 (театральное отделение УГИИ им. З. Исмагилова). Запись на кастинг по телефону: 8-927-33-55-935.

Подробности предстоящего кастинга по ссылке: https://vk.com/club150427413.

Для справки

Фильм является продолжением картины «Бабич», которая уже вышла в прокат. На сей раз героями нескольких частей фильма станут основатель народного театра Валиулла Муртазин, певец Газиз Альмухаметов, поэт Габдулла Амантай, хореограф Файзи Гасккаров, политик Гудай Давлетшин и писательница Хадия Давлетшина. Выпуск фильма приурочен к 100-летию Башкирии.