В Уфе ожившие картины расскажут о жизни великого Винсента Ван Гога

Первый в мире полностью нарисованный масляными красками на холсте полнометражный фильм покажут в Уфе.

«Ван Гог. С любовью, Винсент» - это первый в мире полностью нарисованный масляными красками на холсте полнометражный фильм. Его показ состоялся в Москве в рамках Московского Международного Кинофестиваля, вызвав сильнейший ажиотаж среди зрителей. Теперь он будет показан и в Уфе, выйдет в прокат 9 ноября в Искра IMAX.

Фильм – это история, воссозданная из 120 полотен Винсента Ван Гога и писем из его личного архива. Но это не только парад оживших картин, это полноценный сюжет о его жизни, судьбе и загадочной смерти. Была проделана колоссальная работа: 115 художников вручную расписали 56 800 кадров фильма.

Невероятная изобразительная технология и культовая историческая личность самого узнаваемого художника привлекут широкую аудиторию. Людям будет интересна эта картина, которая соединяет в себе и биографию великого человека, и романтическую историю любви.

Режиссером выступил Хью Велчман, обладатель Оскара, а композитор – Клинт Мэнселл, написавший саундреки к фильмам «Черный лебедь», «Высотка».

В главных ролях: Сирша Ронан в роли Маргариты Гоше и Роберт Гуларчик в роли самого художника.

Мировые СМИ посвятили фильму уже около 500 статей. В России известные звезды - Полина Гагарина, Сергей Шнуров, Филипп Киркоров будут сами через социальные сети приглашать зрителей. Картина уже получила хорошие оценки экспертного сообщества, потому неудивительно, что фильм будет выдвинут на соискание премии Оскар. Такой беспрецедентный в истории кино и анимации фильм точно имеет высокие шансы на победу.

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