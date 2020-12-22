«Элвин Грей за миллион»: звезды татарской эстрады повысили цены на корпоративы

«Элвин Грей за миллион»: звезды татарской эстрады повысили цены на корпоративы

Вчера, 13:36КультураКарина МамаеваPhoto: likes.ru
Издание «Реальное время» изучило цены на выступление звезд татарской и башкирской эстрады на новогодние корпоративы в период пандемии. По мнению участников рынка, эти меры неизбежны, так как выступления в праздничные дни – единственная возможность подправить финансовое положение.

Одним из самых дорогих звезд уже несколько лет подряд является популярный певец Элвин Грей. Если в прошлом году он просил за часовое выступление 600 тысяч рублей, то в этом году певцу придется заплатить на 100 тысяч больше. А если выступление будет длиться более часа, гонорар артиста составит один миллион рублей.

Певец Ришат Тухватуллин тоже не отстал от коллеги и повысил стоимость своего выступления более чем в три раза. Если в 2019 году он просил 150 тысяч рублей за выступление, то в 2020 цена выросла до 500 тысяч рублей.

Салават Фатхетдинов поднял ценник на 100 тысяч рублей. В прошлом году он бы получил за 40-минутное выступление 250 тысяч рубле, а в этом году ему заплатят уже 350 тысяч рублей.

Айдар Галимов является одним из немногих звезд татарской и башкирской эстрады, которые сохранили стоимость концерта на одном уровне. При его выступлении с группой за час придется заплатить 200 тысяч рублей – как и в прошлом году. Но есть примечание, если артист будет выступать сольно, то 40-минутный концерт обойдется в 150 тысяч рублей.

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