«Элвин Грей за миллион»: звезды татарской эстрады повысили цены на корпоративы

Одним из самых дорогих звезд уже несколько лет подряд является популярный певец Элвин Грей. Если в прошлом году он просил за часовое выступление 600 тысяч рублей, то в этом году певцу придется заплатить на 100 тысяч больше. А если выступление будет длиться более часа, гонорар артиста составит один миллион рублей.