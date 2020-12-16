На Элвина Грея из Башкирии подали в суд за нарушение антиковидных мер на концерте

Концерт прошёл в казанском КРК «Пирамида». На мероприятии зрители не использовали средства индивидуальной защиты, а также не соблюдали дистанцию. Кроме того, организаторы не обеспечили просмотр выступления гостями с мест. Они также не учли возможность дистанцирования, а места не пометили сигнальной разметкой. На концерте не предусмотрели конструкции, которые бы предупреждали скопление зрителей между сценой и рядами.