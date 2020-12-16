На Элвина Грея из Башкирии подали в суд за нарушение антиковидных мер на концерте

На Элвина Грея из Башкирии подали в суд за нарушение антиковидных мер на концерте

Вчера, 17:32КультураАнна КононоваPhoto: Instagram Элвин Грея
Управление Роспотребнадзора по Татарстану выявило нарушения «антиковидного» законодательства на концерте певца Элвина Грея, который состоялся 9 декабря в Казани. Об этом сообщает ИА «Inkazan.ru» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Концерт прошёл в казанском КРК «Пирамида». На мероприятии зрители не использовали средства индивидуальной защиты, а также не соблюдали дистанцию. Кроме того, организаторы не обеспечили просмотр выступления гостями с мест. Они также не учли возможность дистанцирования, а места не пометили сигнальной разметкой. На концерте не предусмотрели конструкции, которые бы предупреждали скопление зрителей между сценой и рядами.

В отношении организатора то есть музыкального лейбла «Элвин Грей» и концертного зала составили протокол об административном правонарушении. Дело рассмотрит суд.

Напомним, сегодня Элвин Грей выложил в соцсетях фото в обнимку с татарским певцом Салаватом Фатхетдиновым, с которым ранее были громкие конфликты с начала этого года.

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