Знаменитый артист Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, рассказал о запуске музыкального международного проекта «Яны мон», на котором можно выиграть миллион рублей. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

По словам артиста, участвовать могут не только жители России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. Чтобы попасть на конкурс, необходимо отправить свою заявку в виде записи пески на башкирском, русском или английском языке. Съемки проекта будут проходит в Уфе. Всего планируется отснять 16 программ с 50 отобранными участниками. Победитель конкурса получить один миллион рублей.

