Певец Элвин Грей обнялся с Салаватом Фатхетдиновым после громких конфликтов

Певец Элвин Грей обнялся с Салаватом Фатхетдиновым после громких конфликтов

Вчера, 20:16ОбществоКарина МамаеваPhoto: Instagram
Сегодня, 15 декабря, звезда башкирской эстрады Элвин Грей опубликовал в своих соцсетях новую фотографию, на которой он запечатлен в обнимку с татарским певцом Салаватом Фатхетдиновым.

— Всем доброе утро! Желаем вам всегда пить чай в кругу близких людей. П.С интересное совпадение - 15 декабря международный день чая, подписал фото артист.

Напомним, в начале 2020 года между музыкантами разгорелся скандал. В своем интервью Салават Фатхетдинов отметил, что молодой певец бросил вызов о сборе большего количества поклонников в концертном зале намеренно и не по своему желанию, а ради провокации. Якобы за ним стоят влиятельные политики и бизнесмены. Более того, он посоветовал Радику Юльякшину включить мозги.

Певец Элвин Грей решил не игнорировать подобные советы и ответил публично через свои аккаунты в социальных сетях. Он заявил, что не понимает, за что должен извиняться.

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