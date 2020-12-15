Певец Элвин Грей обнялся с Салаватом Фатхетдиновым после громких конфликтов

Напомним, в начале 2020 года между музыкантами разгорелся скандал. В своем интервью Салават Фатхетдинов отметил, что молодой певец бросил вызов о сборе большего количества поклонников в концертном зале намеренно и не по своему желанию, а ради провокации. Якобы за ним стоят влиятельные политики и бизнесмены. Более того, он посоветовал Радику Юльякшину включить мозги.