Модель из Башкирии представит республику на международном конкурсе красоты

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Динара Ахметханова - обладательница титула «Юная мисс Башкортостан-2017».
С 20 по 28 октября в Красноярске пройдет международный конкурс красоты «Мисс Азия-Сибирь 2017», в котором примет участие модель агентства «Мисс Башкортостан», обладательница титула «Юная мисс Башкортостан-2017» Динара Ахметханова.
Девушек ждут занятия со специалистами в области конкурсов красоты, экскурсии, фотосессии и другое. Финал конкурса пройдет 28 октября в Конгресс-Холле СФУ, где они будут представлять традиции и обычаи своих народов. Башкирия уже шесть раз участвовала в этом проекте и дважды завоевала почетное Гран-при.
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