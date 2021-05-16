В конкурсе «Яңы Моң», который организовал Элвин Грей, стал известен победитель

В конкурсе «Яңы Моң», который организовал Элвин Грей, стал известен победитель
В конкурсе «Яңы Моң», который организовал Элвин Грей, стал известен победитель
Сегодня, 16:48КультураТатьяна МайороваФото: Facebook.com
Накануне, 15 мая, в эфире БСТ состоялся показ финала музыкального конкурса «Яңы Моң» («Новая музыка»), организатором которого является Радик Юльякшин, известный также под сценическим псевдонимом Элвин Грей.

Победителем конкурса стал уфимец Искандер Сулейманов, который уверенно обошел пятерых конкурентов и стал первым, набрав 35 процентов голосов. Ему полагается в качестве приза 1 млн рублей.

Напомним, несколько дней назад о финале конкурса в соцсетях рассказывал даже глава Башкирии Радий Хабиров, побывавший на записи финала. В целом на участие в этом песенном конкурсе было подано 800 заявок не только из Башкирии, но и из Москвы, Татарстана, Армении, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. В отборочный тур прошли 60 человек, а до финала дошла пятерка лучших. На всех этапах участники конкурса выступали вживую.

Проект «Яңы моң» был осуществлен на средства гранта главы Башкирии в сумме 30 млн рублей. В реализации проекта Радику Юльякшину помогала известный продюсер музыкальных шоу Лина Арифуллина.

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