В конкурсе «Яңы Моң», который организовал Элвин Грей, стал известен победитель

Напомним, несколько дней назад о финале конкурса в соцсетях рассказывал даже глава Башкирии Радий Хабиров, побывавший на записи финала. В целом на участие в этом песенном конкурсе было подано 800 заявок не только из Башкирии, но и из Москвы, Татарстана, Армении, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. В отборочный тур прошли 60 человек, а до финала дошла пятерка лучших. На всех этапах участники конкурса выступали вживую.