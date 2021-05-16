В конкурсе «Яңы Моң», который организовал Элвин Грей, стал известен победитель

Победителем конкурса стал уфимец Искандер Сулейманов, который уверенно обошел пятерых конкурентов и стал первым, набрав 35 процентов голосов. Ему полагается в качестве приза 1 млн рублей.
Напомним, несколько дней назад о финале конкурса в соцсетях рассказывал даже глава Башкирии Радий Хабиров, побывавший на записи финала. В целом на участие в этом песенном конкурсе было подано 800 заявок не только из Башкирии, но и из Москвы, Татарстана, Армении, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. В отборочный тур прошли 60 человек, а до финала дошла пятерка лучших. На всех этапах участники конкурса выступали вживую.
Проект «Яңы моң» был осуществлен на средства гранта главы Башкирии в сумме 30 млн рублей. В реализации проекта Радику Юльякшину помогала известный продюсер музыкальных шоу Лина Арифуллина.