Глава Башкирии побывал на записи финала проекта, организованного Элвином Греем

Сегодня, 13 мая, глава Башкирии Радий Хабиров разместил на своей странице в соцсетях одобрительный отзыв о проекте «Яңы Моң», который организовал популчрный экстрадный певец Радик Юльякшин (он же – Элвин Грей).
Радий Хабиров признался. что в начале проекта не верил до конца в его успех. Но увиденное сегодня убедило его в обратном.
Напомним, на участие в этом песенном конкурсе было подано 800 заявок не только из Башкирии, но и из Москвы, Татарстана, Армении, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. В отоборочный тур прошли 60 человек. а до финала дошла пятерка лучших. Среди них есть и уфимцы.
Радий Хабиров особо отметил помощь московского продюсера Лины Арифуллиной, участвовавшей в организации проекта.
Финал конкурса можно будет посмотреть в субботу, 15 мая, в 19.30 по местному времени на телеканале БСТ.