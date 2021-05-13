Глава Башкирии побывал на записи финала проекта, организованного Элвином Греем

Напомним, на участие в этом песенном конкурсе было подано 800 заявок не только из Башкирии, но и из Москвы, Татарстана, Армении, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. В отоборочный тур прошли 60 человек. а до финала дошла пятерка лучших. Среди них есть и уфимцы.