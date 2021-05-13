Глава Башкирии побывал на записи финала проекта, организованного Элвином Греем

Глава Башкирии побывал на записи финала проекта, организованного Элвином Греем
Глава Башкирии побывал на записи финала проекта, организованного Элвином Греем
Сегодня, 18:35КультураТатьяна МайороваФото: Facebook.com
Радий Хабиров хорошо отозвался о конкурсе «Яңы Моң», который организовал Радик Юльякшин.

Сегодня, 13 мая, глава Башкирии Радий Хабиров разместил на своей странице в соцсетях одобрительный отзыв о проекте «Яңы Моң», который организовал популчрный экстрадный певец Радик Юльякшин (он же – Элвин Грей).

Радий Хабиров признался. что в начале проекта не верил до конца в его успех. Но увиденное сегодня убедило его в обратном.

Напомним, на участие в этом песенном конкурсе было подано 800 заявок не только из Башкирии, но и из Москвы, Татарстана, Армении, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. В отоборочный тур прошли 60 человек. а до финала дошла пятерка лучших. Среди них есть и уфимцы.

Фото:Facebook.com

Радий Хабиров особо отметил помощь московского продюсера Лины Арифуллиной, участвовавшей в организации проекта.

Финал конкурса можно будет посмотреть в субботу, 15 мая, в 19.30 по местному времени на телеканале БСТ.

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