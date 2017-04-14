Уфимская журналистка стала претендентом на премию "Редколлегии"

Журналистка издания ProUfu.ru Надежда Валитова стала претендентом на премию "Редколлегия". Девушка написала статью про марийский народ, про то, как они возрождают свою веру, чем живут, о чем думают. Материал был отмечен жюри, в составе которого были Елизавета Осетинская и Юрий Сапрыкин и другие.
- Коммерсант, Дождь, Медуза, Новая Газета, Медиазона, Сноб и...ProUfu.ru! Наш репортаж с Артуром Салимовым о поездке в Священную рощу мари с. Маядык отмечен "Редколлегией" - независимой журналистской премией. Пусть, может, и не станем лауреатами, но для нас это на самом деле очень важно. Кстати, в лауреатах -очень интересные лонгриды, всем советую! - написала Надежда Валитова на своей странице в социальной сети.
Редакция ИА "Медиакорсеть" поздравляет Надежду Валитову. Прочитать материалы претендентов можно тут.