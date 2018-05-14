Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас» приглашает на закрытие сезона

Зрителей ждёт увлекательная концертная программа, поражающая разнообразием номеров, гармонично сочетающих в себе национальный колорит башкирских земель и культурное наследие народов России и мира.

«Мирас» по праву можно назвать жемчужиной культурного наследия Башкортостана - под руководством коллектива объединены танцевальная группа, хор, ансамбль народных инструментов и оркестр. Это творческое содружество самостоятельных направлений искусств делает каждое выступление ансамбля фееричным, красочным и незабываемым, погружая зрителей в невероятную атмосферу праздника. Все номера выполнены на высочайшем профессиональном уровне, с завораживающей актерской игрой и подлинной искренностью исполнения.

За годы существования ансамбля его выступления проникли в сердца миллионов зрителей, завоевав любовь и признание не только среди жителей Республики, но и по всей России и даже за ее пределами. Неоднократно «Мирас» отстаивал честь республики с триумфальными выступлениями на заграничных гастролях во Франции, Венгрии, Швейцарии, Великобритании и других странах.

24 мая на сцене Городского Дворца культуры будут представлены как уже давно полюбившиеся зрителям номера, так и новинки сезона. Так, в рамках концертной программы будут исполнены башкирские, русские, татарские, американские и другие вокально-хореографические номера, песни и танцы. В частности, зрители смогут насладиться вокально-хореографической композицией «У Шатра», башкирскими танцами «Рукодельницы» и «Маршрут», матросским танцем «Ак кайындар», чувашской песней в исполнении хора «Кай, кай Ивана». Зрителей ждет живой звук, масса положительных эмоций и незабываемые впечатления от увиденного.