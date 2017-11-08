В Одноклассниках и в Vk появилась официальная дискография группы «Кино»

Лицензионное возвращение каталога Виктора Цоя и группы Кино теперь можно будет прослушать в высочайшем качестве.

В год 55-летия Виктора Цоя в социальных сетях выложено около 400 его песен. В приложении OK Live появились и караоке-версии песен легенды русского рока. Сегодня в этом приложении начинается флешмоб – пользователи социальной сети Одноклассники смогу спеть песни Виктора Цоя в караоке с хэштегом #цойжив и возможно выиграть атрибутику с символикой «Кино» и призы от «ОК».