Вконтакте запустил шоу в формате рэп-баттла «Голос улиц»

Зрителей ждет самый внушительный рэп-баттл страны.

7 ноября в 13:00 в сообществе «Газгольдер» в «Вконтакте» состоится премьера шоу с участием Басты и Ресторатора «Голос Улиц». Девять громких, неформатных и честных программ будут выходить на протяжении нескольких недель.

В тур с Бастой отправится 30 финалистов, а победитель получит главный приз – три миллиона рублей.

Вместе с Бастой и Ресторатором в жюри будет блогер и ведущая Айза Анохина.

Музыкальная редакция отобрала из 50 тысяч заявок 300 лучших работ, которые были предложены для голосования на сайте телеканала «Пятница». На 11 первых участников можно будет посмотреть уже сегодня.