За кулисами кукольного: в Уфе спустя 30 лет возродили «Индийскую легенду»

Через тридцать лет после премьеры на сцену Башкирского кукольного театра вернулся восстановленный спектакль «Индийская легенда» по мотивам древнеиндийского эпоса «Рамаяна». Медиакорсеть побывала на сдаче спектакля.

Впервые на уфимской сцене его поставили режиссер Павел Мельниченко и художник Наил Байбурин. Постановка была успешной: спектакль трижды выезжал на гастроли в Индию, был удостоен премии имени Джавахарлара Неру и благодарности за укрепление индийско-советской дружбы. Башкирский театр кукол - единственный в России, который удостоен этой премии.

Актеры, которые были заняты в первой постановке, в юбилейный год решили его воссоздать, добавив новые элементы, но максимально сохранив исходный вариант. Режиссером восстановления стала Ольга Шарафутдинова.

- Павел Мельниченко был гениальным режиссером и талантливым педагогом, - вспоминает своего учителя Ольга Шарафутдинова. – Большинство актеров старшего поколения, которые служат в уфимских театрах - его ученики. Спектакль, который мы восстановили - с небольшими обновлениями. Считаю, что в репертуаре обязательно он должен быть, куклы – старые, но прекрасно сохранились. Сама я играю злодейку Шулпанаху. В постановке появились индийские танцы, действие продолжается живыми актерами. Молодые артисты привнесли в спектакль новые голоса и новую энергетику. Уверена, зрителям понравится.

Фото: Артур Салимов.

По словам Ольги Шарафутдиновой, «Индийская легенда» актуальна и в нынешних реалиях. В ней говорится об истинах – о добре и зле, о поддержке, которая в наши дни в дефиците, о верности слову, данному кому-либо.

Фото: Артур Салимов.

- Наши вечерние спектакли предназначаются для семейного просмотра, несмотря на ценз «от 12 и старше», - говорит она. - Мы рассчитываем, что каждый найдет в них что-то свое, а дома, за семейным столом, родители и дети обсудят то, что увидели, поразмышляют над действиями, решениями и выбором героев.

Народный артист России Айрат Ахметшин работает в театре более 50 лет. В театр кукол попал, по его словам, случайно – еще 16-летним мальчишкой. Устроился на лето: заработать денег на школьную форму. Тогда театр располагался в подвале Башкирского театра оперы и балета. Пришел на лето, а остался на всю жизнь. Играл в первой «Индийской легенде» главную роль - Раму. Вместе со спектаклем трижды выезжал в Индию. Для нынешнего состава актеров он был наставником.

- Тридцать лет назад мы его поставили в рамках госпрограммы – в театрах должны были появиться спектакли, основанные на сказках народов мира, - говорит Айрат Акрамович. - В нынешней версии заняты артисты, которые начали работать в театре недавно. Раму играет молодой актер, но я волнуюсь, и переживаю, проигрываю какие-то моменты по-своему, но вижу, что наша смена на верном пути.

Фото: Артур Салимов.

- К сожалению, спектакли для взрослых пока не пользуются популярностью, произошел небольшой отток зрителей, - вздыхает Айрат Ахметшин. - Но это происходит по разным причинам. Когда режиссер задумывает новый спектакль, он отталкивается и от творческих возможностей коллектива, и от финансов, и от возможностей сцены. Постепенно ситуация выправится: уже вводятся новые постановки для взрослых зрителей – «Тысяча и одна ночь», например.