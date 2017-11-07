За кулисами кукольного: в Уфе спустя 30 лет возродили «Индийскую легенду»
Впервые на уфимской сцене его поставили режиссер Павел Мельниченко и художник Наил Байбурин. Постановка была успешной: спектакль трижды выезжал на гастроли в Индию, был удостоен премии имени Джавахарлара Неру и благодарности за укрепление индийско-советской дружбы. Башкирский театр кукол - единственный в России, который удостоен этой премии.
Актеры, которые были заняты в первой постановке, в юбилейный год решили его воссоздать, добавив новые элементы, но максимально сохранив исходный вариант. Режиссером восстановления стала Ольга Шарафутдинова.
- Павел Мельниченко был гениальным режиссером и талантливым педагогом, - вспоминает своего учителя Ольга Шарафутдинова. – Большинство актеров старшего поколения, которые служат в уфимских театрах - его ученики. Спектакль, который мы восстановили - с небольшими обновлениями. Считаю, что в репертуаре обязательно он должен быть, куклы – старые, но прекрасно сохранились. Сама я играю злодейку Шулпанаху. В постановке появились индийские танцы, действие продолжается живыми актерами. Молодые артисты привнесли в спектакль новые голоса и новую энергетику. Уверена, зрителям понравится.
По словам Ольги Шарафутдиновой, «Индийская легенда» актуальна и в нынешних реалиях. В ней говорится об истинах – о добре и зле, о поддержке, которая в наши дни в дефиците, о верности слову, данному кому-либо.
- Наши вечерние спектакли предназначаются для семейного просмотра, несмотря на ценз «от 12 и старше», - говорит она. - Мы рассчитываем, что каждый найдет в них что-то свое, а дома, за семейным столом, родители и дети обсудят то, что увидели, поразмышляют над действиями, решениями и выбором героев.
Народный артист России Айрат Ахметшин работает в театре более 50 лет. В театр кукол попал, по его словам, случайно – еще 16-летним мальчишкой. Устроился на лето: заработать денег на школьную форму. Тогда театр располагался в подвале Башкирского театра оперы и балета. Пришел на лето, а остался на всю жизнь. Играл в первой «Индийской легенде» главную роль - Раму. Вместе со спектаклем трижды выезжал в Индию. Для нынешнего состава актеров он был наставником.
- Тридцать лет назад мы его поставили в рамках госпрограммы – в театрах должны были появиться спектакли, основанные на сказках народов мира, - говорит Айрат Акрамович. - В нынешней версии заняты артисты, которые начали работать в театре недавно. Раму играет молодой актер, но я волнуюсь, и переживаю, проигрываю какие-то моменты по-своему, но вижу, что наша смена на верном пути.
- К сожалению, спектакли для взрослых пока не пользуются популярностью, произошел небольшой отток зрителей, - вздыхает Айрат Ахметшин. - Но это происходит по разным причинам. Когда режиссер задумывает новый спектакль, он отталкивается и от творческих возможностей коллектива, и от финансов, и от возможностей сцены. Постепенно ситуация выправится: уже вводятся новые постановки для взрослых зрителей – «Тысяча и одна ночь», например.
- Чтобы полюбиться детям, кукольный театр должен быть правдивым и честным, - говорит Айрат Ахметшин. – Перед детской аудиторией нельзя лукавить, ее нельзя обманывать. Со сцены должна идти только правда, никакой лжи. Дети сразу чувствуют фальшь. Конечно, зависит от репертуара, но в какой бы стране вы не находились, на какой сцене бы не играли – добро должно восторжествовать над злом. И эту истину дети знают и чувствуют, несмотря на то, что во время спектакля сидят в телефонах и могут отвлекаться... Но если со сцены все по-честному, тогда они искренне и непосредственно, по-детски, сопереживают куклам-актерам: «Не ходи туда, он тебя съест! Не ходи! Убегай!». Заигрывать с детьми нельзя.