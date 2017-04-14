В Уфе состоится флешмоб против вандализма

Молодежь создаст рисунки на асфальте и стенах.

Как сообщает Ufa-Room, 14 июня в 17:00 в парке имени Якутова пройдет флешмоб «День М», направленный на воспитание юного поколения.

Недопустимость вандализма в обществе будут объяснять на мастер-классах по граффити и с помощью рисунков на асфальте. К флешмобу привлекут студентов художественных факультетов педагогического университета и работников психологического медико-социального центра.

Для малышей будет работать точка, в которой можно будет нанести аквагрим.

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