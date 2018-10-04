В Уфе на киноэкраны вышел «Веном»

Первыми кинокартину увидели в «Киномаксе».
4 октября в кинотеатрах Уфы – премьера фильма «Веном». Радиослушатели «Европы плюс» смогли увидеть ее вчера в рамках проекта «Кинокайф». Делимся впечатлениями от фильма.
Фильм предназначен для аудитории 16+. Понятно, почему – в картине много эпизодов, требующих крепкой психики, герой, например, запросто откусывает плохим парням головы. Но главная изюминка фильма не в этом.
Главными персонажами фильма «Веном» становятся сразу двое антагонистов в одном теле.
Первый – Эдди Брок, роль которого играет Том Харди – эгоистичный, одержимый своей работой репортёр, который борется с коррупцией и бесконтрольной властью всемогущей корпорации.
Второй – Веном, страшный инопланетный симбиот, вселившийся в Эдди и наделивший его нечеловеческой силой.
Вместе они способны практически на всё, поскольку чудовищная мощь Венома усиливается яростью во сто крат. Это воистину симбиотическое сосуществование – один меняет жизнь другого, в лучшую или в худшую сторону.
Чтобы не раскрывать интригу, не будем сообщать, каким именно стал финал этой борьбы-сосуществования персонажей. Отмечу одно, время пролетит быстро, сюжет увлекает. Конечно, если вы -любитель фэнтези, человека-паука и прочих героев популярных комиксов.