«Непрощённый»: кино не для рецензий, анализа и развлечений

Сразу скажу: на мой сугубо субъективный взгляд, "Непрощённый" - это не тот фильм, на который хочется писать обычную рецензию с разбором самого фильма, технических моментов, саундтрека, игры актеров и т. д. Наверное, это сделает кто-то другой, а для зрителя из Башкирии это не просто игровое кино. Это воспоминания. Потому что для десятков и сотен людей, родственников погибших детей, друзей, друзей друзей, знакомых, знакомых знакомых - это почти личная трагедия.

Ну, если кому-то всё-таки надо, скажу: кино получилось добротное, качественное, игра актеров на очень приличном уровне. Уровень драматизма как надо, слезу вышибет даже у тех, кто о том, что случилось 16 лет назад, ни сном ни духом. А в том, что комедиант и раздолбай Дмитрий Нагиев справится с этой ролью, у меня лично сомнений не было никаких. Он справился с этой ролью на тысячу процентов. Он смог показать неимоверную любовь к семье и безумное горе от потери. Он смог это показать навзрыд. Пересказывать и спойлерить, полагаю, смысла нет. Хронологию тех событий более или менее взрослый зритель из Башкирии знает наизусть, а за судьбой и делом Виталия Калоева следила вся страна.

Хочется сказать, что это фильм не только о Виталии Калоеве и его трагедии, это фильм о трагедии всех, кто потерял в тот день своих родных, близких друзей. И обо всех, кто в силу каких-то причин как-то тоже переживал.

Я помню, как 2 июля 2002 года утром, где-то полвосьмого утра, аэропорт работает с восьми, я захожу в кабинет (тогда я работал в аэропорту) и вижу, как все молча сидят, уткнувшись в мониторы компьютеров, жадно читая новости. Так я узнал, что произошло. После этого много, очень много дней на лицах работников аэропорта не было улыбок. Тогда аэропорт "Уфа" и авиакомпания "Башкирские авиалинии" только разделились на две разные компании, но это был все ещё один коллектив, один организм, которому было очень больно. Эти ощущения не забудутся никогда.

Как не забудутся ощущения от того, как я, тогда ещё юный 23-летний человек, держал в руках, по приходу домой, несколько листков из простой школьной тетради. Листков было штук десять или около того. Они были исписаны девчачьим почерком, это понятно, ведь аккуратный девчачий почерк всегда можно отличить от пацанских каракулей. Это были стихи, написанные от руки. Не глупые стихи о неразделённой любви, а вполне взрослые стихи о жизни и разных ее аспектах. Их написала одна девочка, школьница средних классов одной уфимской школы. Она погибла в том самолёте.

Я уж точно не помню, откуда появились у меня эти листочки. Через знакомых. Трагедия коснулась очень многих через знакомых, друзей. И уж точно не помню, куда затерялись эти листочки, всё-таки 16 лет прошло. Зато я помню, как сейчас, как читал эти стихи, с трудом сглатывая слюну через комок в горле и вытирая глаза. И это то, что никогда не забудется.