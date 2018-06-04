Автор романа «Амальгама» Владимир Торин: Эта книга – о любви

В выходные в Москве на IV книжном фестивале «Красная площадь» издательство «Вече» презентовало второе издание популярных романов Владимира Торина «Амальгама» и «Амальгама 2». Редакция «Новых Известий» опубликовала интервью с писателем.

По словам Владимира Торина, для него является большой радостью переиздание книг «Амальгама» и «Тамареска» («Амальгама 2»).

- «Амальгама» изменила мою жизнь, - сказал Владимир Торин. - Я её писал для друзей, которым с удовольствием читал на даче свои путевые заметки. Друзья мои – люди интересные, творческие – художники, поэты, журналисты, писатели, музыканты. Они советовали: напиши книгу, это будет занятно. Я последовал их совету, просто развлечения ради. И когда вдруг пресса её заметила, несколько газет написали, что я «русский Дэн Браун», меня это очень удивило.

Говоря о том, к чему он призывает в книге, писатель ответил так:

- Я надеюсь, что к любви, доброте. У меня так сложилась судьба, что я многое видел. Долгое время я был военным и прошёл через три войны. В какой-то момент пришёл к пониманию того, что сегодня наше общество стало агрессивным, недобрым, люди относятся друг другу очень недобро.

- Книга «Тамареска» («Амальгама 2») – вся про любовь, да и «Амальгама» - тоже, про любовь, - продолжил Владимир Торин. - Несмотря на то, что это приключения, исторические параллели, авантюра, тем не менее, это книга про любовь. Любовь спасает мир.

По словам автора, обе книги «одни называют мистикой, другие – приключением или экшном, третьи - историческим романом, четвёртые - любовным романом, пятые - детективом – и они все правы», потому что всё это в книгах есть.

Писатель пока думает над тем, писать продолжение или нет, хотя к нему уже обратились два известных издательства.