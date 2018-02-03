В минкульте Башкирии рассказали, кому достанутся миллионные гранты

Общая их сумма – 90 млн рублей.

Накануне премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов подписал распоряжение о поддержке наиболее значимых творческих проектов в области театрального, музыкального, хореографического искусства и кинематографии.

На конкурсной основе творческим коллективам присуждены 16 грантов, сообщают в пресс-службе минкульта.

По 13,5 млн - самые большие гранты - получили Фестиваль-марафон муниципальных районов РБ в Уфе «Страницы истории Башкортостана» (Дом дружбы народов) и III Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» (Башгосфилармония им. Х. Ахметова).

Еще пять проектов удостоились гранта в по 9 млн рублей. Это полнометражный фильм по мотивам повести народного поэта Башкортостана Мустая Карима «Таганок» (киностудия «Башкортостан»), постановка спектакля по башкирскому эпосу «Урал батыр» (Башкирский театр драмы им. М. Гафури), выпуск серии альбомов к 100-летию образования Республики Башкортостан (Национальная библиотека им. А.-З. Валиди), изготовление и установка памятника народному художнику СССР Ахмату Лутфуллину (Национальный музей РБ), филармониада «Уфа фестивальная» (Башгосфилармония).

По традиции в ГКЗ «Башкортостан» вновь пройдут творческие встречи с Владимиром Спиваковым. На них выделят по 4,5 млн рублей. Грант в этой же сумме получат организаторы Всероссийского конкурса художественных работ к 100-летию образования РБ (Башкирский художественный музей им. М. Нестерова).

Республиканский центр народного творчества получит 1,8 млн рублей на проведение музыкального конкурса «Урал моно». Такую же сумму получит режиссеры Национального молодежного театра имени М. Карима на постановку спектакля «Семь девушек» по одноименной башкирской легенде и создание детского балета-сказки «Морозко» (Башкирский хореографический колледж им. Р. Нуреева).