В Башкирии открылась "Академия фонда Владимира Спивакова"

1 апреля прошло торжественное открытие музыкального проекта «Академия фонда Владимира Спивакова в Республике Башкортостан», сообщили в пресс-службе «Культурный мир Башкортостана».

На протяжении недели более 100 ребят, которые учатся в образовательных учреждениях культуры и искусства республики будут получать знания у лучших педагогов российского и международного масштаба.

Всю текущую неделю, с 2 по 7 апреля, на образовательных площадках Уфы, Учалов и Салавата будут проходить мастер-классы по направлениям: «Фортепиано», «Скрипка», «Кларнет», «Флейта», «Саксофон», «Вокал» и «Изобразительное искусство».