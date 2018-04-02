В Башкирии открылась "Академия фонда Владимира Спивакова"

Мастер-классы будут проходить с 2 по 7 апреля.
1 апреля прошло торжественное открытие музыкального проекта «Академия фонда Владимира Спивакова в Республике Башкортостан», сообщили в пресс-службе «Культурный мир Башкортостана».
На протяжении недели более 100 ребят, которые учатся в образовательных учреждениях культуры и искусства республики будут получать знания у лучших педагогов российского и международного масштаба.
Всю текущую неделю, с 2 по 7 апреля, на образовательных площадках Уфы, Учалов и Салавата будут проходить мастер-классы по направлениям: «Фортепиано», «Скрипка», «Кларнет», «Флейта», «Саксофон», «Вокал» и «Изобразительное искусство».
Мероприятия пройдут на базе образовательных площадок Башкирии: Средний специальный музыкальный колледж (г. Уфа), Школа юных талантов В. Спивакова в г. Салават, Детская художественная школа г. Салават, Салаватский музыкальный колледж, Учалинский колледж искусств и культуры им. С. Низаметдинова.