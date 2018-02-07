В Башкирии ищут талантливых детей для Академии фонда Спивакова
В Башкирии начался отборочный этап на проект «Академия фонда Владимира Спивакова в РБ», в котором могут принять участие талантливые дети от 11 до 17 лет, занимающиеся музыкой и живописью.
Заявки на участие принимаются до 28 февраля 2018 года на сайте афсрб.рф. Эксперты выберут 100 талантливых детей, которые будут участвовать в культурном форуме по специальностям: «Фортепиано», «Скрипка», «Кларнет», «Флейта», «Саксофон», «Вокал», «Изобразительное искусство».
В рамках форума пройдут мастер-классы и концерты. Преподаватели будут выезжать в Салават и Учалы.
Лучшие участники Академии будут приглашены в проекты Фонда Спивакова - абонементные концерты МБФ В. Спивакова в Московском доме музыки и других крупных залах столицы и России, участие в именной смене Фонда Спивакова на базе Образовательного центра «Сириус», будут отмечены именными стипендиями.