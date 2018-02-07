В Башкирии ищут талантливых детей для Академии фонда Спивакова

Заявки на участие в проекте принимаются до 28 февраля.

В Башкирии начался отборочный этап на проект «Академия фонда Владимира Спивакова в РБ», в котором могут принять участие талантливые дети от 11 до 17 лет, занимающиеся музыкой и живописью.

Заявки на участие принимаются до 28 февраля 2018 года на сайте афсрб.рф. Эксперты выберут 100 талантливых детей, которые будут участвовать в культурном форуме по специальностям: «Фортепиано», «Скрипка», «Кларнет», «Флейта», «Саксофон», «Вокал», «Изобразительное искусство».

В рамках форума пройдут мастер-классы и концерты. Преподаватели будут выезжать в Салават и Учалы.