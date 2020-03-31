Мэр Уфы заявил, что любое отключение воды следует считать чрезвычайной ситуацией

Сегодня, 31 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин потребовал, чтобы в городе установили особый контроль за подачей питьевой воды населению.

- Никаких отключений воды в период, когда люди находятся дома в режиме полной самоизоляции быть не должно! - заявил Ульфат Мустафин. - Любое отключение, даже на два часа, следует считать чрезвычайной ситуацией.

В случае отключения воды горожанам советуют сразу же обращаться в городской колл-центр, который работает круглосуточно. Позвонить можно по номеру: 8-800-201-89-03 (звонок бесплатный).