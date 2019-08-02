В Башкирии утвердили программу улучшения питьевого водоснабжения до 2024 года

За шесть лет планируется построить, реконструировать или модернизировать 29 объектов водоснабжения на территории Альшеевского, Баймакского, Бижбулякского, Бирского, Благоварского, Благовещенского, Давлекановского, Иглинского, Калтасинского, Кигинского, Кушнаренковского, Мечетлинского, Стерлитамакского, Уфимского, Федоровского, Хайбуллинского, Чекмагушевского, Чишминского районов республики и Стерлитамака, где качество воды из систем центрального водоснабжения не соответствует нормативам.