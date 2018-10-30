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Мэрия Уфы решением суда заплатит 6,7 млн рублей за прошлогодний новогодний городок
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеЭксклюзив
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Мэрия Уфы решением суда заплатит 6,7 млн рублей за прошлогодний новогодний городок

30 октября 2018, 11:33ГородЗиля АскероваФото: Артур Салимов
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