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Минобразования Башкирии закупает мягкие игрушки и шоколадки к новогодней елке
Сюжеты:
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Минобразования Башкирии закупает мягкие игрушки и шоколадки к новогодней елке

Сегодня, 09:36ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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