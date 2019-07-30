В Уфе на оперативке чиновник обратился к первому вице-мэру как к главе администрации

Сегодня, 30 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы начальник поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы Александр Григорьев, выступая с докладом о текущей ситуации в городе, допустил досадную оплошность. Он начал свое выступление обращением "Уважаемый Ульфат Мансурович". При этом вместо главы города Ульфата Мустафина сегодня оперативку в мэрии вел его первый заместитель Салават Хусаинов.

Другие участники совещания стали оглядываться на докладчика, однако Александр Григорьев не заметил своей оплошности и уверенно продолжил доклад. Тогда Салават Хусаинов сам остановил его:

- Я не имею ничего против, кода вы читаете заученный текст, но не до такой де степени! - возмутился Салават Хусаинов.